Covid-19 . Gruppo di persone a passeggio senza mascherina

di Elvira Cutolo

Mondragone.Più persone sono state avvistate già da qualche giorno e in particolare nella giornata di ieri mercoledì 29 aprile, mentre si aggiravano a Mondragone, dove nel primo pomeriggio procedevano compatte non rispettando come da ordinanza: il divieto di formare assembramenti, e l’obbligo della mascherina, di cui erano evidentemente sprovviste.

Non siamo ancora fuori dalla fase di emergenza sanitaria e in strada l’aria che si respira non sembra più recare con sé come insidiosa, la percezione del coronavirus.

Il quadro generale mostra infatti un andamento che va nella direzione di un minor numero di contagi, se rapportati al numero di tamponi che si stanno eseguendo nella Regione. Eppure, proprio adesso che si rivela fondamentale mostrare tenacia e perseveranza nel fare la nostra parte rispetto ai provvedimenti messi in atto, affievoliamo la nostra capacità di rispondervi, di produrre quel riscontro tanto atteso e sperato che può aprire le porte alla prospettiva di un reale superamento dell’epidemia.

Lascia dunque sgomenti assistere al passaggio di chi si ritrova a circolare in piccoli gruppi, non tenendo conto di quanto ciò rischi di compromettere gli sforzi fin qui fatti per salvaguardare la comunità, per la quale, ciascuno di noi, in quanto sua parte integrante, dovrebbe dare prova di avere quel senso di responsabilità e solidarietà che ci spingono ad essere attenti e vicini ai bisogni gli uni degli altri.

Ma perché questo sia possibile, è necessario assicurarsi che tutti siano raggiunti dagli adeguati dispositivi di protezione sul cui utilizzo, occorre vigilare, non allentando i controlli che dovrebbero affiancare le misure restrittive con la stessa forza, così da garantire quell’efficacia che possa apportare quei miglioramenti decisivi a trainarci fuori dalla pandemia e dare seguito gradualmente, senza soluzioni avventate,

alla fase di ripresa economica.