Covid 19/ La Consulta di Bioetica propone un webinar dal titolo “Sars-CoV-2 tra emergenza sanitaria e crisi sociale“

Mercoledì 4 novembre ore 17, la Consulta Bioetica propone un webinar dal titolo “Sars-CoV-2 tra emergenza sanitaria e crisi sociale”. Tra i relatori Piero di Blasio, Alfonso Lanzieri, Luigi Imperato, Luca Lo Sapio e Salvatore Fiorellino (vedi locandina in basso)

Un Webinar che si propone, tra le altre cose, di approfondire il complesso rapporto tra individuo e comunità che la pandemia di SARS-CoV-2 ci ha costretto a riconsiderare. Verosimilmente, l’appuntamento darà l’occasione di riflettere su varie questioni: ad esempio, sull’idea di libertà, di cui, spesso, ci facciamo portavoce e che potrebbe essere fondata su degli equivoci che è bene mettere a fuoco. È forse necessario procedere a un ripensamento del concetto di comunità, per mettere in evidenza che ciascuno di noi non è un’isola, incapace di comunicare con l’esterno?

Per partecipare bisogna prenotarsi inviando una email a entro le 13 del 4 novembre [email protected]

