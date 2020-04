COVID-19, L’amministrazione comunale di Alife distribuisce 7.500 mascherine ai cittadini alifani

ALIFE – Sono in distribuzione in queste ore, porta a porta e sull’intero territorio comunale, le mascherine protettive dal Covid-19. Acquistate dal Comune nelle scorse settimane e consegnate all’Ente in parte solo venerdì Santo, e la restante parte nel pomeriggio di ieri, le protezioni dal Coronavirus sono destinate ai cittadini alifani alle quali l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Luisa Di Tommaso, nel frattempo, le sta facendo recapitare.

Il gruppo di volontari del nucleo comunale di Protezione civile e di associazioni e sodalizi che hanno offerto la propria disponibilità al Comune, ha provveduto già nella giornata di sabato santo a consegnare alle famiglie della frazione Totari, proseguendo poi martedì in Albis e mercoledì dell’Angelo nelle zone di San Michele, lungo le provinciali per Sant’Angelo d’Alife, via Vergini, Via San Michele e periferie, fino al centro storico della città, a via Caduti sul Lavoro e alla circumvallazione intorno a via Mura Romane dove le mascherine saranno in distribuzione nella giornata di domani giovedì.

“Stiamo consegnando in media due mascherine chirurgiche per ogni famiglia che sono state acquistate dal Comune, cui si aggiungono quelle protettive in stoffa confezionate dalle sarte alifane con i tessuti offerti personalmente dagli amministratori comunali di maggioranza, per cui mi preme ringraziare tanto le sarte per il lavoro gratuito quanto i volontari per l’impegno ed il tempo offerto nella consegna porta a porta, famiglia per famiglia, delle stesse mascherine.

Qualora un cittadino non avesse ricevuto le mascherine o qualche abitazione fosse stata saltata per errore, basta chiamare al numero di emergenza Covid-19 operativo h24, 08231581181, per segnalare il disservizio e consentire ai volontari di consegnare prontamente le stesse mascherine”, dichiara il sindaco Di Tommaso.