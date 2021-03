Covid-19. Muore Vanacore ex calciatore e attuale allenatore in seconda della Cavese

Aveva solo 46 anni l’ allenatore in seconda della Cavese Antonio Vanacore. Il Covid gli ha stroncato la vita. La notizia immediatamente ha fatto il giro in tutto l’ ambiente sportivo e non lasciando di stucco tutti coloro i quali l’hanno conosciuto. Vanacore ha avuto anche un passato da calciatore nella Casertana ,stava combattendo da tempo contro la pandemia e non soffriva di altre patologie.

Il suo calvario è iniziato la metà di febbraio da allora , dopo essere risultato positivo , è iniziata la battaglia che nella mattinata di oggi Vanacore ha perso.