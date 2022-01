Covid 19. Nuova ordinanza del Sindaco : Vietato stazionare nei parchi pubblici vietato attività di intrattenimento

Il sindaco di Carinaro, Nicola Affinito, allunga i tempi e firma una nuova ordinanza che sarà valida fino al prossimo 9 gennaio. Sono sospese, si legge nella nota scritta tutte le attività di intrattenimento presso le attività di ristorazione e gli esercizi commerciali . Sarà inoltre vietato stazionare nei parchi pubblici , nelle ville e nelle piazze.

Stop al consumo di alimenti e bevande nei bar e niente stazionamento fuori l’ufficio postale di via Petrarca. Il Sindaco ha già fatto sapere che i controlli saranno rigidi come i provvedimenti verso coloro i quali non rispetteranno le regole.