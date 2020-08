Covid-19. Nuova positività nel comune di San Prisco

San Prisco – Dopo diversi mesi in cui il Coronavirus non aveva dato segni della propria presenza, arriva la conferma di una nuova positività nel comune.

A risultare positivo, un residente del luogo rientrato da una vacanza all’estero con la famiglia.

A seguito delle opportune verifiche per accertare il nuovo caso di contagio, l’Asl di Caserta ha già predisposto il tampone da cui saranno interessati tutti i suoi familiari.

Dalla nota con cui l’amministrazione comunale ha dato comunicazione del nuovo caso riscontrato, si apprende che i componenti del nucleo familiare sono del tutto asintomatici e già da diversi giorni in isolamento fiduciario, in attesa del risultato dei tamponi.

Viene inoltre ribadito il rispetto delle norme di distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine soprattutto, ma non solo, per i più giovani, la fascia di età che in questo periodo risulta essere la più colpita. ” Adottare tutte le precauzioni del caso significa preservare se stessi e la salute dei propri familiari. Soprattutto quelli più anziani ” .