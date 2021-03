Covid-19, nuovo focolaio in una Rsa di Caserta

Caserta. Nella giornata di sabato 27 marzo è stato fondamentale il supporto fornito dalle ambulanze del 118 nei trasferimenti che hanno interessato gli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale, inserita all’interno di un noto centro specialistico alle porte della città. Diversi sono stati, infatti, i trasferimenti da disporre ed attuare a seguito di un nuovo focolaio Covid che si è rivelato già esteso con le 18 positività finora riscontrate. Monitoraggio costante da parte dei medici per i non pochi anziani che, dopo la pronta assistenza ricevuta, sono stati suddivisi fra coloro che da un lato si è reso necessario accompagnare a casa per intraprendere le cure domiciliari, e dall’altro, trasferire al Melorio di Santa Maria Capua Vetere e al Covid Hospital di Maddaloni. Intanto si è già provveduto alla sanificazione dei locali cui sono seguite le relative operazioni di contact tracing, per ricostruire le catene di contatti di persone positive al virus ed individuare ulteriori possibili casi di contagio.