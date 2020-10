Covid-19. Operatrice sanitaria risulta positiva all’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca – A seguito della positività al coronavirus riscontrata in un paziente, domenica 27 settembre era stata disposta la chiusura del pronto soccorso e di alcuni reparti dell’ Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca per procedere con le operazioni di sanificazione.

A pochi giorni di distanza, giunge la notizia di un nuovo caso di contagio all’interno dell’ospedale che ha fatto scattare nella giornata di ieri la procedura per mettere in campo le misure previste dal protocollo sanitario.

E’ stata, infatti, avviata l’indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti della donna dopo essere stata sottoposta alla quarantena per la positività in lei riscontrata. La donna di circa 50 anni, originaria di Capua, lavorava come operatrice sanitaria presso la struttura ospedaliera.

Predisposti i tamponi da effettuare al personale di alcuni reparti e la sorveglianza attiva per altri.