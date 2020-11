Covid 19 tutti gli aggiornamenti

Caserta – Proviamo a fare degli aggiornamenti su tutta la provincia casertana e non solo. Sono 606 i nuovi casi di Coronavirus nel Casertano, con un rapporto di un tampone su cinque risultato positivo (2979 i test eseguiti nelle ultime 24 ore), inferiore al 23% di ieri e alle percentuali degli ultimi giorni; 158 sono i guariti, per cui attualmente in provincia di Caserta vi sono 14413 persone positive, la stragrande maggioranza delle quali in isolamento a casa. A preoccupare è anche il dato dei decessi, in crescita rispetto a ieri: oggi sono nove le persone decedute causa Covid, per un totale da inizio pandemia di 157 decessi, di cui ben 61 dal 31 ottobre scorso. Il Covid non risparmia ovviamente neanche le strutture carcerarie: al carcere di Santa Maria Capua Vetere si contano una quarantina di positivi tra gli agenti e una decina di casi tra i detenuti; quest’ultimi sono alloggiati all’interno di un ala del penitenziario riservata ai positivi. Sul fronte dei dati delle singole città, Aversa continua a far registrare il maggior numero di casi di persone positive: ad oggi sono 1116, con un lieve incremento rispetto a ieri (14 casi), ma un dato che attesta come il 2% della cittadinanza sia contagiata. Ha superato quota mille anche il capoluogo Caserta, che conta 1043 positivi con un balzo rispetto a ieri di 63 nuovi casi.