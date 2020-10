Covid-19. Ufficializzato il primo caso nel Borgo di Tora e Piccilli

Tora e Piccilli. Si apprende dalla pagina facebook “SIAMO Tora e Piccilli” del primo caso di contagio da coronavirus che finora non aveva mai interessato il piccolo comune dell’Alto Casertano. Sta già osservando la quarantena il concittadino di cui è stata accertata la positività. A renderla ufficiale la seguente comunicazione con cui l’amministrazione comunale ha avvisato la cittadinanza: “Dobbiamo purtroppo comunicarvi che, anche nel nostro comune, abbiamo registrato il primo caso di covid-19. La persona contagiata sta bene, con grande senso di responsabilità si è da subito posta in autoisolamento. L’asl e l’amministrazione comunale stanno collaborando per gestire al meglio la situazione, inoltre sono state contattate le persone entrate in contatto con il positivo, nessuno al momento, presenta sintomi, né ne ha manifestati nei giorni scorsi. Invitiamo tutti a mantenere la calma, evitando inutili allarmismi. Dobbiamo tutti impegnarci più di prima, nel rispetto delle regole dettate dal DPCM (INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA E DISTANZIAMENTO SOCIALE). Vi terremo aggiornati“.