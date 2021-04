Covid-19. Via San Carlo controcorrente: Presto 4 nuove attività apriranno i battenti

Caserta. Il Covid sembra non fermare la volontà di molte persone che hanno voglia di rimettersi in gioco e comunque di non piegarsi a questa maledetta pandemia che ha messo in ginocchio il sistema economico del nostro paese.

Via San Carlo , tratto zona pedonale, si rifà il look e riparte. In questi giorni di zona rossa sono ben 4 le nuove attività pronte a partire in quella strada che rappresenta storicamente una delle parti commerciali piu’ antiche della città. Alla voglia di combattere di Enzo ( Articoli per feste private ) Teresa ( instancabile fioraia) Pizza Bella Napoli , Donna Sophia . Antonio del Bar Coffea , Antonio e consorte del panificio Raiano, Gigi e Pina con i loro manicaretti da asporto , Lucio con la Farmacia Pizzuti e la redazione di Belvederenews,presto si aggiungeranno ben 4 nuovi imprenditori che stanno lavorando per aprire le loro attività.

Dopo il Covid il riscatto dei commercianti non poteva che arrivare dalla strada della Piedigrotta , da quella Via San Carlo che ,speriamo , funga da stimolo a tutti coloro i quali stanno pensando di arrendersi .

Al Coronavirus meglio rispondere con il lavoro , il rispetto delle regole e con quel filo di ottimismo essenziale per ripartire.