Covid 19 :Vincenzo De Luca torna a parlare dell’ emergenza scuola

Il Presidente Vincenzo De Luca torna a fare il punto della situazione sul Covid 19 in Campania e ,come sua abitudine non le manda a dire.

non so se siamo arrivati ancora al picco- ha dichiarato- ma sono impressionato dal numero dei morti , credo e spero in una discesa del contagio per fine gennaio . Mi fa piacere che il numero dei vaccinari stia vistosamente salendo “.

De Luca poi non fa mancare qualche frecciatina al Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi :”continuo a registrare una posizione propagandistica e demagogica del ministero della pubblica istruzione – ha dichiarato – Tutti vogliamo che i ragazzi vadano a scuola , ma non possiamo permetterci di chiudere gli occhi davanti alla realtà’.

Voglio esprimere il mio ringraziamento ai presidi ed al personale docente per il lavoro che stanno facendo in un momento di confusione totale”.