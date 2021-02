COVID A RISCHIO 1 MILIONE DI POSTI DI LAVORO, IN CALO I MATRIMONI

Il covid volente o nolente continua ad occupare le varie cronache sia cronaca sanitaria che cronaca nera con i contagiati i vaccini e quant’altro. Ma non è tutto a rischio ci sono anche un milione di posti di a lavoro un ‘indotto a perdere’, che ha coinvolto spettacolo, vigilanza privata, fotografia, settore appunto dei matrimoni, ma anche lo sport con le varie manifestazioni calcistiche tutte a porte chiuse.

Secondo l’unione europea delle cooperative (UECOOP) cancellata risulta cancellata una cerimonia su due, dal giorno più bello della propria vita, ad un rinvio obbligato il passo è stato breve, brevissimo, con conseguente incubo anche per quanto riguarda i rimborsi economici per coloro che hanno prenotato, viaggi cerimonie, affittato sale, dato acconti ai preti ecc. ecc. un business in netto calo, nella speranza di tornare presto alla tanto sbandierata normalità, con disdette rinvii e tutto ciò che ruotava attorno alla cerimonia anche per quel che concerne i vari servizi di catering ecc. ecc.