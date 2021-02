COVID AL BUONARROTI, ORDINATA LA CHIUSURA DELL’ISTITUTO

A seguito della positività del COVID di alcuni alunni che frequentano la scuola media M.Buonarroti di Mondragone, l’istituto scolastico resterà chiuso da oggi 4 Gennaio e presumibilmente fino all’11 Febbraio . Per tutto il periodo di chiusura verrà effettuata la Dad, invece gli alunni diversamente abili ad eccezione di quelle classi dove si sono verificati contagi ovvero 1B e 3D, potranno usufruire della didattica in presenza come da progetto. È stata una chiusura inevitabile in attesa dell’esito di altri tamponi ancora da processare e che tranquillizza una parte dei genitori che dinanzi al caos della disinformazione istituzionale , è stata costretta a tenere a casa i propri figli.