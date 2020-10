Covid al comune di Maddaloni

Sono diversi, al momento i dipendenti comunali e alcuni amministratori, risultati positivi al coronavirus, al comune di Maddaloni. I contagi riguardano più uffici dislocati, pertanto il comune rimarrà chiuso al pubblico, pare fino a venerdì, per la sanificazione. Sui termini e i tempi della chiusura si attende per domani l’ordinanza sindacale in merito. Intanto si sta procedendo con gli screening e i tamponi, come da protocolli ormai noti, per tracciare i contagi ed individuare eventuali altri positivi. Da notizie pervenuteci, almeno 6 persone contagiate e tutte, per fortuna, asintomatiche. Domani continueranno con altri tamponi.