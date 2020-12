Covid, ancora cento contagiati

Caserta – Ancora parecchi contagiati per quel che concerne il coronavirus nel casertano. Sono all’incirca 125 nuovi positivi al Covid in un giorno. Si tratta di un dato che va in controtendenza rispetto a qualche mese, delle rilevazioni abbastanza basse che non avvenivano da parecchio da circa due mesi, per essere precisi dal l 13 ottobre, giorni in cui i positivi erano stati 120; poi è stato un crescendo esponenziale, con la seconda ondata che ha raggiunto picchi mai visti, con anche mille positivi in 24 ore (era il 14 novembre).

Risulta in discesa la curva dei contagi, in atto ormai da qualche settimana; un calo costante che si riflette sul rapporto tra tamponi e positivi, in discesa continua: oggi siamo al 7%, visto che i 125 nuovi positivi sono emersi su 1680 test (rapporto del 7%).

Ci sarebbero anche dei guariti 270 persone sono guarite nelle ultime 24 ore, la metà di ieri, ma comunque anche oggi è positivo il saldo tra guariti e nuovi positivi. In totale, sono 8081 le persone attualmente positive, mentre i morti, nelle ultime 24 ore, sono due, per un totale da inizio pandemia di 332 persone decedute causa Coronavirus nel Casertano.