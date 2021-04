Covid, aperture a macchia di leopardo per le scuole casertane

La situazione per quel che concerne il covid sembra ben lontana da una soluzione a farne le spese anche le scuole che più o meno a singhiozzo proseguono con quella che è la didattica a distanza (DAD).

Ecco quanto sta accadendo nella provincia casertana : Tra gli istituti toccati dal virus, c’è quello comprensivo “Spirito Santo” di Casal di Principe. Anche la scuola elementare di Sparanise è stata chiusa per la positività di un docente: il sindaco Salvatore Martiello ha disposto il ritorno alla didattica a distanza per le due classi dove la docente è stata, mentre restano in presenza tutti gli altri alunni. Anche all’istituto Giacomo Gaglione di Capodrise due alunni sono risultati infetti dal Coronavirus, pertanto dovra’ osservare ancora dei giorni di chiusura.