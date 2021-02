Covid, aumento dei positivi sono 170 soltanto a Caserta

C’ è stato un aumento dei positivi per quel che concerne il covid 19, infatti, da quello che è l’inizio della pandemia i deceduti sono 713.

Per quanto concerne le ultime 48 ore, proviamo a riassumere quanto sta accadendo a Caserta e non solo: su 2.000 tamponi effettuati si sono registrati, 170 nuovi contagiati con una positività in aumento pari all’ 8%. L’aumento di quelli che sono i soggetti colpiti dal virus sarebbe il seguente

Aversa sarebbe attestata di nuovo a 100 positivi

Caserta si registrano oltre 226 persone positive al covid 19

Teano, oltre 128 positivi

Sessa Aurunca 141 positivi

Le città più colpite negli ultimi giorni, in quella che è la provincia di Caserta, tenendo conto delle risultanze delle varie ASL sono pertanto Sessa Aurunca e Teano.

A Caserta si continuano a registrare aperture e chiusure scolastiche, infatti il liceo classico Pietro Giannone, che è tornato ad applicare da didattica a distanza (DAD), stessa sorte anche pe quel concerne il liceo Pizzi di Capua, i quali osserveranno ancora dei giorni di chiusura per procedere alle sanificazioni e tamponi da effettuarre su parte del personale scolastico