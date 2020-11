COVID COLPISCE ANCHE UN DEPUTATO ATELLANO

Giovanni Russo,deputato del movimento 5 stelle è risultato positivo al Covid-19. Stamattina si è sottoposto al tampone che ne ha ufficializzato il contagio. E’ stato lui stesso ad dare la notizia tramite i social network, eccone una parte che si riporta testualmente

Per fortuna i sintomi sono per il momento molto lievi. In questi giorni ho avuto una febbre leggera, inferiore ai canonici 37,5 gradi. Quindi, niente di straordinario. Questa mattina però, ho manifestato un sintomo che mi ha fatto venire un forte dubbio: non sentivo più gli odori. Per tale ragione sono corso a fare il tampone”.

“Anche se l’ho contratto per ora in forma lieve, sono consapevole che per il mio tramite, il virus può essere propagato e colpire soggetti a rischio, anche giovani, che possono subire effetti devastanti. Pertanto, da oggi comincia la mia quarantena. Il mio pensiero va a tutte le persone malate in maniera grave che stanno vivendo di sicuro una pagina bruttissima della loro vita. Ringrazio tutti coloro che a tutti i livelli si stanno impegnando nel curare gli altri e nell arginare questa terribile epidemia. E’ proprio per il rispetto per chi sta male e per chi lavora che chiedo a tutti, soprattutto ai giovani, di rispettare tutte le misure di sicurezza stabilite per arginare il Covid. Solo insieme, con la collaborazione di tutti, potremo farcela.