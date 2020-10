Covid colpisce la presidente del consiglio comunale

Altra positività al covid19, nel casertano, si tratta dellla presidente del consiglio comunale di Caiazzo, Ida Sorbo.

Proviamo a fare una mini ricostruzione di quanto accaduto.

La consigliera si era sottoposta ad una serie di test, nell’ultimo mese, il primo ad inizio del mese di ottobre, che aveva dato esito negativo, dopo una quindicina di giorni circa però il test sierologico riscontra l’avvenuto contagio al virus.

Ecco quanto da lei stessa dichiarato dopo la riscontrata positività all’esito del test.

”Dopo aver riscontrato la positività al test, ho provveduto immediatamente ad informare tutti coloro che erano stati a stretto contatto con me nelle ultime due settimane – ha detto la Sorbo -. L’Asl sucessivamente ha poi telefonicamente eseguito l’indagine epidemiologica, in seguito, notificando il provvedimento di quarantena a coloro che erano stati ritenuti più a rischio. Dal 19 ottobre sono in isolamento presso la mia abitazione lontana dagli altri membri della mia famiglia che comunque attualmente sono in quarantena fino ad esito negativo del prossimo tampone”.