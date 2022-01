Covid, contagi in aumento, oltre 5100 contagi in tutta la Campania.

Il covid continua a diffondersi , la quarta ondata sembra non voglia fare sconti a nessuno.

Un po’ in tutta la provincia di Caserta e non solo, si registra un aumento ed un picco dei contagi. Anche il cantante Luca Sepe, è stato ricoverato in Ospedale con i sintomi del covid per il peggioramento del suo quadro clinico, allo stato è prematura ogni previsione.

Ecco un breve quadro riassuntivo degli ultimi due giorni dove tra l’altro parecchie farmacie sono state prese d’assalto e continuano ad essere piene per quanto riguarda la ‘corsa al tampone’:

Positivi del giorno: 5.192

Test: 29.677

Deceduti: 3

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 55

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 718