COVID IN CALO I POSITIVI, MA CI SONO ANCORA DECESSI

Risultano in calo i positivi per quel che concerne il covid 19, un po ‘ in tutta la provincia di Caserta, cerchiamo da fare un riassunto di ciò che sta accadendo in tutta la provincia di Caserta.

Per quel che concerne i guariti stanno superando i contagiati secondo il bollettino dell’Asl di Caserta sono 345 nelle ultime 24 ore i pazienti che hanno vinto la battaglia contro il covid.

Per quel concerne i decessi invece ecco quanto sta succedendo nelle ultime 48 ore:

Otto, invece, le vittime certificate e si tratta di pazienti che sono residenti in quello che è l’hinterland casertano ossia, Aversa (3), Capodrise, Carinola, Casapesenna, Marcianise, San Marcellino. Alla luce di questi numeri gli attuali positivi calano di altre 225 unità. Al momento sono 5886 i pazienti monitorati dall’Asl perché positivi al Covid.

I nuovi casi di positività sono stati riscontrati e cerchiamo di fare una ‘mappa dei contagi’ che si va riportare

Alife (8)

Alvignano, Aversa (6)

Capodrise (3)

Capriati a Volturno, Capua (2)

Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe (4),

Casaluce (3)

Casapesenna, Caserta (2),

Castel Morrone, Castel Volturno (7)

Cesa (5), Curti, Formicola, Frignano (6)

Gioia Sannitica (2), Gricignano d’Aversa (3), Lusciano (6)

Maddaloni (9) Marcianise (3)

Orta di Atella (6), Parete, Pratella (2)

Raviscanina, Recale, San Cipriano d’Aversa (3)

San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino (4)

San Marco Evangelista, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico (4)

Santa Maria Capua Vetere (2), Sant’Arpino (7)

Succivo (4)

Teverola Trentola Ducenta Valle Agricola Villa di Briano (4)

Villa Literno (5).