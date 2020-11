COVID MEDICI RINUNCIANO A PRESENTARSI NEGLI OSPEDALI

Due medici su tre fra coloro che avevano fatto domanda per venire in Campania negli ospedali Covid hanno rinunciato. Lo rende noto la Regione, nell’ambito di un più complesso ragionamento sui numeri del sistema sanitario locale. Due settimane fa la Protezione Civile nazionale aveva emanato un bando per reclutare specialisti da inviare all’ombra del Vesuvio. Obiettivo: far fronte alla cronica e mai “curata” carenza di personale medico specializzato. Gli esiti del bando per 450 medici conclusosi la scorsa settimana, sono sconfortanti.

Su 156 domande, rende noto la Regione Campania, ci sono state 97 rinunce e 7 esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro, e solo 27 medici – tra cui appena 3 anestesisti, pochissimi rispetto alle necessità – sono entrati in servizio. «Da mesi la Campania ha richiesto l’invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800)», scrive in una nota l’ente guidato da Vincenzo De Luca.

Ma perché così tanti medici hanno rinunciato a venire in Campania per andare in corsia e combattere il Covid? I motivi sono vari: c’è la precarietà del rapporto di lavoro (i contratti sono a tempo, un anno) e probabilmente per alcuni specialisti incide il trattamento economico. Ma è chiaro che le motivazioni sono in molti casi personali.

La Regione nella nota dice che «molti candidati, a seguito di chiamata hanno rinunciato, altri a seguito di verifiche sono risultati non in possesso dei requisiti di ammissione (mancanza di specializzazione), altri ancora sono risultati inesistenti, ovvero hanno dato nomi, comunicazioni di telefono o mail errate». Dunque almeno per quest’ultima parte forse si tratta di mero errore materiale: perché compilare una domanda e candidarsi volontariamente inserendo un nome, un numero o una mail falsa?