Covid nelle scuole di Afragola e Sant’Angelo d’Alife.

Sant’Angelo D’Alife. E’ stata immediatamente chiusa dal Sindaco Michele Caporaso una scuola elementare di Samt’Angelo d’Alife, in provincia di Caserta, in quanto una bambina di prima elementare è risultata positiva al Coronavirus. Tutto l’istituto sarà sanificato mentre i bambini che hanno avuto contatto con la piccola, resteranno in quarantena fino al giorno 25 gennaio.

Anche ad Afragola l’ASL Napoli 2 Nord ha disposto la chiusura e la sanificazione di una seconda elementare della scuola dell’infanzia e primaria delle suore compassioniste serve di Maria (Gargiulo) di Afragola. La decisione si è resa necessaria dopo la positività al covid di un alunno. La classe e gli insegnati sono stati posti in quarantena. La nota informativa è stata inviata anche al Sindaco di Afragola, Claudio Grillo.