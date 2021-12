COVID, RECORD DI CONTAGI IN LOMBARDIA

Si contano ben 12.955 nuovi positivi al Covid in Lombardia, rinominata “focolaio d’Italia” dalla stampa estera. Si tratta del record assoluto in una regione dall’inizio della pandemia. Sono stati eseguiti 205.847 tamponi. Il tasso di positività si attesta dunque al 6,2%, in crescita rispetto al dato di ieri, quando era del 5,7%. A rendere noti questi dai è la direzione Welfare della Regione, che sottolinea come la temuta variante Omicron sia in aumento su tutto il territorio.

La variante Omicron sarebbe responsabile del 40% circa delle nuove infezioni da Sars-Cov-2, in base ai dati raccolti nella regione. Il ceppo virale si starebbe dunque diffondendo molto velocemente, come previsto dagli esperti, che ritengono che abbia una trasmissibilità maggiore rispetto a quello Delta.

La buona notizia che arriva dalla Lombardia, e che sembre confermare i dati che arrivano da due studi sulla pericolosità della variante Omicron, è però che i ricoverati che hanno contratto questa forma sono solo 6, il 2%, e nessuno di loro si trovai in terapia intensiva.

I nuovi contagi rilevati nell’ultima settimana solo in questa regione sono oltre 50 mila, 51.456 per l’esattezza, con un’incidenza pari a 513 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Ben 10 volte sopra la soglia per la zona gialla, fissata a 50 casi ogni 100 mila abitanti.