COVID SI ABBASSANO I CONTAGI

Si cerca di fare un aggiornamento per quel che concerne il covid 19 un po’ in tutta la provincia di Caserta. E’ in via di abbassamento la curva dei contagi e dei contagiati, cerchiamo di dare qualche dato: sono 296 i positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 4402 contagiati.

Quattro ancora le vittime per quel che concerne il coronavirus. Sul fronte dei vaccini invece, sono 313.318 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sale a 126.504 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Ma cerchiamo di fare un resoconto Comune per comune….Il Comune della provincia di Caserta con il numero maggiore di positivi è quello di Maddaloni , con ben 350 positivi, poi successivamente è seguito da Marcianise a 314 poi successivamente, riportiamo altri dati

300 i casi Caserta,

176 i casi a San Marcellino

158 i casi a Trentola Ducenta

157 i casi a Aversa

156 i casi a San Felice a Cancello

120 casi a Mondragone

118 positivi a Frignano

110 casi a Sant’Arpino

96 casi a San Nicola la Strada, 91 quelli a Villa di Briano, 86 i casi a Gricignano d’Aversa

85 casi a Castel Volturno,

81 i casi a Parete

80 i casi a Santa Maria a Vico

79 i casi a Arienzo

77 i casi a Capodrise

75 i casi a Capua

66 i casi a Casagiove,

60 i casi a San Prisco

56 i casi a Succivo ed anche a Teverola

54 i casi a Casal di Principe, ed a Casaluce

53 i casi a Cesa, Villa Literno

49 i casi a San Cipriano d’Aversa

48 i casi a Sessa Aurunca,

44 i casi a Portico di Caserta, San Tammaro,

40 i casi a Recale, Vitulazio

8 invece sono i casi a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Mignano Montelungo, Sant’Angelo d’Alife, Teano

7 i casi a Pratella, San Gregorio Matese

6 i casi a Vairano Patenora