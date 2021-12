Covid, super green pass in vigore da oggi: le nuove regole

Entra in vigore da oggi 6 dicembre il super green pass, o green pass rafforzato, che il governo ha deciso di adottare almeno fino al 15 gennaio.

Si tratta di una stretta per chi ancora non si è vaccinato, e che ora non potrà più accedere in molti luoghi ed attività pubbliche.

L’entrata con il solo tampone, infatti, non sarà più consentita: è la vaccinazione completa a garantire il super green pass. Chi già l’ha effettuata vedrà il suo attuale green pass automaticamente convertito nel nuovo.

La stretta sui luoghi pubblici. Cinema, ristoranti, centri sportivi (palestre comprese), stadi, feste e cerimonie pubbliche, discoteche, teatri e sale da concerto. In nessuno di questi luoghi si potrà più accedere senza il super green pass.

Si potrà ancora accedere invece con il normale green pass ai mezzi di trasporto pubblico, luoghi di lavoro, alberghi, musei, congressi e fiere. In zona rossa il divieto viene esteso anche per luoghi di lavoro e trasporto pubblico.

Prevista anche una stretta sui controlli ed un inasprimento delle sanzioni, con multe di €400,00 ad eventuali trasgressori.