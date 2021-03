Covid: tre varianti riscontrate in provincia di CASERTA.

Du Jessica A. Silvestro

Caserta.È ormai risaputo che la pericolosità delle terza ondata di Covid è rappresentata dalle varianti. Sono tre quelle riscontrate in provincia di Caserta: quelle inglese,brasiliana e nigeriana che hanno abbassato l’età media dei contagiati,come dice a LaPresse Vincenzo Iodice, Coordinatore attività distrettuali ASL Caserta.

“Caserta siamo fortunati perché siamo partiti un anno fa con un’organizzazione e un sistema di cure territoriali articolato, che oggi è ben rodato. Siamo in una fase di recrudescenza della pandemia – aggiunge – siamo sicuramente affaticati per i moltissimi contagiati, ma abbiamo sviluppato protocolli terapeutici in grado di permetterci di affrontare la situazione al meglio. Abbiamo un fronte compatto che si interessa di Assistenza domiciliare del paziente, Contact tracing Fase diagnostica e Prevenzione, ovvero i vaccini“.