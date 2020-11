Covid tutti gli aggiornamenti

Caserta – Supera quota quindicimila il numero di persone attualmente positive al Covid-19 nel Casertano, oltre ventimila da inizio pandemia (20650). Oggi – certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta – si sono registrati 978 i nuovi contagi, con zero guariti, mentre ieri si era toccato il record di persone – ben 848 – che si erano lasciate alle spalle il Coronavirus.

Sono stati effettuati inoltre 3661 tamponi, con una percentuale di test risultati positivi pari a circa il 27%, quasi simile alle ultime 24 ore ma in risalita rispetto agli ultimi giorni. Cinque le persone decedute, per un totale da inizio pandemia di 165 morti causa Covid (i deceduti risiedevano nei comuni di Casagiove, Caserta, Frignano, Recale, San Prisco).

Il capoluogo Caserta detiene ora il primato dei positivi, sono 1137 (67 in più di ieri), mentre Aversa, che per giorni ha fatto registrare numeri da record, dopo le decine di guariti fatte registrare ieri, è oggi a quota 1109 (76 nuovi contagiati). Corre il contagio anche a Marcianise, comune zona rossa per due settimane a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, quando la situazione sembrava essere stabilizzata: sono 735 le persone attualmente positive (25 in più di ieri). Intanto la prima giornata di lockdown, essendo anche domenica, è trascorsa senza problemi per le forze dell’ordine, che hanno pattugliato il territorio a caccia di trasgressori coadiuvati anche da pattuglie dell’Esercito.