Covid19. 11 giugno 2020. Aumento dei contagi in Italia: il 64% in Lombardia

Salgono a 236.142 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 379 unita’, superiore a quello registrato ieri (+202): 252 dei nuovi contagi (il 66,4%) e’ stato rilevato in Lombardia.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile, gli attualmente positivi sono 30.637, con un decremento di 1.073 rispetto a ieri mentre i dimessi e i guariti sono 171.338 (+1.399). Con i 53 morti di oggi (ieri erano stati 71) il totale sale a 34.167: nelle ultime 24 ore non si e’ registrato alcun decesso in dieci regioni (Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). In ulteriore calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva sono 236 (-13 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 4.131 (-189) e quelli in isolamento domiciliare 26.270 (-871), l’85,7% del totale dei positivi. Con i i 52.530 tamponi delle ultime 24 ore (positivo uno su 138) il totale sale a 4.433.879.

I dati del bollettino coronavirus in Italia, sempre illustrati dalla Protezione Civile in collaborazione con il Ministero della salute, mostrano il quadro attuale dell’emergenza regione per regione: il numero di contagi, decessi e dimessi relativo ai pazienti affetti da COVID-19 in Italia viene fornito ogni giorno a partire dalle ore 17:00/18:00.

La situazione illustrata dal bollettino della protezione civile di oggi 11 giugno la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 236.142 l’incremento rispetto a ieri è di +379 nuovi casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 30.637. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 249.

I ricoverati con sintomi sono in 4.320. In totale sono 27.141 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e non gravi (85% degli attuali positivi).

Rispetto a ieri i deceduti sono 53 e portano il totale a 34.167 morti. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 171.338, con un incremento di 1.399 persone rispetto a ieri.

Bollettino Protezione Civile 11 giugno: i numeri in Italia per Regione

Ecco invece i dati aggiornati a oggi 11 giugno nelle varie regioni in Italia:

Lombardia: 17.340 (+252)

Piemonte: 3.183 (+42)

Emilia Romagna: 2.000 (+25)

Veneto: 922 (+5)

Toscana: 521 (+10)

Liguria: 250 (+10)

Lazio: 2.517 (+20)

Marche: 901 (+1)

Campania: 610 (+3)

Puglia: 467 (+1)

Trento: 71 (92)

Sicilia: 849

Friuli-Venezia Giulia: 112 (+1)

Abruzzo: 539 (+1)

Bolzano: 99 (+2)

Umbria: 26 (+1)

Sardegna: 543

Valle D’Aosta: 6 (+2)

Calabria: 52 (+2)

Molise: 116

Basilicata: 12