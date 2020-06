Covid19. 16 giugno 2020.NESSUN CONTAGIO IN CAMPANIA

Nessun nuovo contagio da Covid-19, oggi, in Campania. L’Unità di Crisi della Regione, infatti, fornisce il punto: su 1.282 tamponi, 0 quelli positivi.

I dati

Il numero dei contagiati dall’inizio dell’epidemia resta quindi di 4.613 persone, mentre quello dei tamponi analizzati nei laboratori in regione arriva a 242.662. I guariti in totale sono 3.910 (di cui 3.903 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti, questi ultimi diventati asintomatici ma in attesa del secondo tampone negativo consecutivo che dimostra la guarigione), mentre sono stati registrati 430 decessi. I dati, diffusi dalla Protezione Civile e dall’Unità di Crisi della Regione Campania, sono stati diffusi con l’aggiornamento delle ore 17 di oggi e fotografano la situazione alle 23.59 del 15 giugno.

Il numero delle persone ricoverate in Rianimazione resta stabile (2), mentre calano quelle ricoverate in regime ordinario (57, -1); calano anche gli attualmente positivi, da 289 a 273 (-16) e i pazienti in isolamento domiciliare (214, -15). Nelle ultime 24 ore sono guarite 16 persone e non si registrano decessi.