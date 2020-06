COVID 19. 10 GIUGNO 2020. 1 CONTAGIO A CASAGIOVE E 3 CONTAGI A NAPOLI

Caserta. L’Asl Caserta ha reso noti i nuovi dati relativi al Coronavirus nella provincia di Caserta.

Oggi, 10 giugno, è stato ufficializzato un nuovo caso positivo al Covid-19 nel comune di Casagiove, unico dato aggiornato rispetto quelli di ieri. E’ questo l’ottavo caso che si verifica nella citta’ di Casagiove,

Il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza coronavirus nella provincia di Caserta, è di 394 pazienti, mentre il numero delle persone in quarantena è di 418.

Il numero dei decessi legati al coronavirus, nel Casertano, è stabile a 45 su un totale di 469 casi di contagio. Infine le persone attualmente positive sono 30.

Due decessi e 32 guariti nelle ultime 24 ore in Campania: sono i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi è pari a 4.834 persone su un 223.302 tamponi esaminati.

Nel dettaglio sono 428 i deceduti mentre il totale dei guariti è di 3764 persone. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.633 di cui 1.004 in città (+ 1 rispetto al giorno prima) e 1.629 in provincia (+2); Provincia di Salerno: 688 (0); Provincia di Avellino: 548 (0); Provincia di Caserta: 469 (+1); Provincia di Benevento: 209 (0); Altri in fase di verifica Asl: 287.