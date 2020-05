Covid 19. Alife : 19 contagi

Alife. Preoccupazione nel centro dell’alto casertano dove sono stati individuati 19 soggetti positivi al Covid19 su 431 testati. Di questi solo uno non e’ residente in paese.

Si tratta di una percentuale di contagio superiore a quella rilevata nei paesi limitrofi.

Tutti i positivi al test rapido sono stati sottoposti a tampone per escludere una positività ancora in atto. Ricordiamo che il test rapido evidenzia la immunizzazione al Covid avvenuta prevalentemente in modo del tutto asintomatico. L’unica certezza di essere ancora positivi al Coronavirus è il tampone.

Il dato di Alife può essere letto con una certa preoccupazione se si considera che la percentuale non è affatto irrisoria: 19 su 431 test somministrati (quasi il 5%), ma che deve ancora di più far riflettere se si considera che trattasi tutti di casi asintomatici, di persone cioè che non hanno mai mostrato sintomi evidenti e proprio per questo hanno potuto circolare con una certa tranquillità e spensieratezza.

Inoltre, lo screening, che non ha visto tutti d’ accordo in paese, anzi è stato considerato da alcuni come una verifica non necessaria ed a tratti “controproducente”, non ha interessato solo le categorie, in qualche modo, più esposte al rischio, come i dipendenti comunali (3 di essi, del Comune di Alife, sono risultati positivi al test), dipendenti di altre strutture pubbliche, esercenti commerciali, forze dell’ordine, ma l’indagine è stata allargata anche a comuni cittadini proprio per la scarsa affluenza di persone appartenenti a queste categorie al camper organizzato dall’Asl e posizionato proprio davanti il palazzo municipale di Alife, uno dei Comuni tra gli ultimi verificati in tutto l’Alto Casertano.