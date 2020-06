Covid19. Aumentano i contagi in tutta Italia : 329 positivi e 43 decessi

Tornano a salire i numeri del coronavirus in Italia. Lo rende noto il bollettino giornaliero emesso dalla Protezione Civile.

Il dato complessivo dei contagi, che comprende positivi, vittime e guariti, arriva il 17 giugno a 237.828 (+329 rispetto al bollettino precedente). Solo in Lombardia i nuovi casi sono 242, il 73,5%. Oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, sono 5 le regioni dove non si registrano aumenti: Valle D’Aosta, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria.

Gli attualmente positivi sono 23.925 (-644). Nel precedente bollettino il calo era stato più del doppio. Finora sono stati effettuati 4.773.408 tamponi (+77.701) su 2.925.803 individui.

Le nuove vittime del coronavirus sono 43, di cui 14 in Lombardia. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 in Italia sale a 34.448. Sono 11 le regioni che non hanno registrato morti: Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abbruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.Guariti e dimessi arrivano, secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile, a 179.455 (+929).

Rimangono 163 pazienti in Terapia intensiva (-14), di cui 59 (-10) in Lombardia, e 3.113 ricoverati con sintomi in altri reparti (-188). In isolamento domiciliare fiduciario si trovano 20.649 italiani (-442 rispetto al precedente bollettino).

Quanti sono i positivi al coronavirus nelle varie regioni italiane

Gli attualmente positivi sono 14.972 in Lombardia (-261), 2.385 in Piemonte (-65), 1.345 in Emilia-Romagna (-60), 680 in Veneto (-38), 444 in Toscana (-19), 244 in Liguria (+2), 1.039 nel Lazio (-90), 585 nelle Marche (-16), 258 in Campania (-15), 324 in Puglia (-29), 58 nella Provincia autonoma di Trento (-6), 805 in Sicilia (-1), 99 in Friuli Venezia Giulia (+0), 438 in Abruzzo (-30), 87 nella Provincia autonoma di Bolzano (-6), 18 in Umbria (+0), 31 in Sardegna (-2), 8 in Valle d’Aosta (-2), 33 in Calabria (-3), 62 in Molise (-3), 10 in Basilicata (+0).

Quanti sono i morti di Covid in Italia: i dati della Protezione Civile

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.480 (+14), Piemonte 4.026 (+8), Emilia-Romagna 4.215 (+6), Veneto 1.987 (+5), Toscana 1.092 (+1), Liguria 1.532 (+3), Lazio 818 (+4), Marche 994 (+0), Campania 431 (+1), Puglia 536 (+1), Provincia autonoma di Trento 465 (+0), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 457 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 77 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).