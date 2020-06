Covid19.11 giugno 2020: in Campania 1 solo contagio

NAPOLI. Una sola persona è risultata positiva al Coronavirus su 3.998 tamponi effettuati oggi in Campania Come riportato nel bollettino dell’Unita’ di Crisi della Regione, il totale complessivo dei positivi e’ a quota 4.838, quello dei tamponi a 230.551.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 1

Tamponi di oggi: 3.998

Totale complessivo positivi Campania: 4.838

Totale complessivo tamponi Campania: 230.551

Percentuale tamponi positivi: 0,025%

Per quanto riguarda la provincia di Caserta,doppio tampone negativo per l’ultimo cittadino positivo del Comune di Santa Maria La Fossa che raggiunge così contagi zero.

Volendo inquadrare dunque la situazione attuale dal punto di vista numerico, si certifica che i casi positivi registrati sul territorio della provincia di Caserta dall’inizio dell’emergenza restano 469.

Gli attuali positivi scendono a 29, uno in meno rispetto a mercoledì 10 giugno, e i guariti salgono a 395, un caso in più rispetto a ieri.