Covid 19. Campania 9 giugno 2020: solo 1 caso di positivita’ al Coronavirus

Covid 19. La Campania, rispetto a ieri, rileva numeri incoraggianti: un solo caso di positività al Coronavirus su oltre 2600 tamponi effettuati. Questi i numeri relativi al contagio in Campania in data 9 giugno 2020 ed ufficializzati dal consueto bollettino diramato dal presidente Vincenzo De Luca, “l’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.640 tamponi di cui 1 risultato positivo. Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 1. Tamponi di oggi: 2.640. Totale complessivo positivi Campania: 4.834. Totale complessivo tamponi Campania: 223.302″.

Rispetto a ieri, i numeri sono incoraggianti: l’8 giugno, infatti, i positivi erano 5 su oltre mille tamponi in meno rispetto ad oggi, come si evince dal precedente comunicato: “L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata dell’8 giugno sono stati esaminati complessivamente 1.629 tamponi di cui 5 risultati positivi.

Nel pomeriggio la Regione aveva aggiornato il numero dei guariti (+47 nelle ultime 24 ore, in totale 3.732, di cui 3.704 totalmente guariti e 28 clinicamente guariti, ovvero in attesa del secondo tampone negativo consecutivo) e dei decessi (stabile a 426 persone). Continua a calare il numero dei ricoverati; ieri, al momento delle ultime rilevazioni disponibili, in Terapia Intensiva c’erano soltanto 3 persone: non sono mai state così poche dall’inizio delle rilevazioni, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo.

Guariti, deceduti e ricoverati in Campania

Ricoverati con sintomi: 73 (-9)

Ricoverati in terapia intensiva/sub-intensiva: 3 (-3)

In isolamento domiciliare: 599 (-30)

Attualmente positivi: 675 (-42)

Guariti: 3.732 (+47)

Deceduti: 426 (=)

Contagiati: 4.834 (+1)

Nuovi positivi: 1

Coronavirus Campania, i contagi totali provincia per provincia

Provincia di Napoli: 2.630 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.627 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 688

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Caserta: 468

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 290

In questo periodo, il problema e’ rappresentato dai positivi asintomatici. Un esempio e’ dato dalla ragazza di Afragola, che , asintomatica, avrebbe frequentato una palestra di Casoria in attesa del tampone.

Le Istituzioni rinnovano, pertanto, l’invito a continuare a rispettare le regole fondamentali del lavarsi frequentemente le mani, di coprirsi naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, tenere la mascherina di protezione laddove e ‘ obbligatoria, rispettare il distanziamento sociale per scongiurare il contagio attraverso il droplet, le goccioline microscopiche di saliva che si diffondono nell’aria anche solo parlando.