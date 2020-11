Covid19, contagiata anche Federica Turco (ex vicesindaco)

AVERSA. Il covid 19 continua a propagarsi, ad esser colpita e ferma temporaneamente “ai box”, risulta esser l’ex vicesindaco aversano, ossia Federica Turco, la quale dopo una serie di tamponi a cui si è sottoposta, è risultata positiva al Covid.

È stata lei stessa ad annunciarlo sui canali social

“I primi sintomi li ho avuti all’inizio della settimana scorsa con febbre, mal di testa e dolori forti alle ossa. Considerato l’aumento della curva dei contagi, da cinque giorni precedenti alla comparsa dei sintomi, ero in casa e preferivo non uscire, – continua la Turco -, per proteggere me e i miei cari. Ora sto meglio, ma i sintomi ci sono ancora. Non è una semplice influenza. Il virus esiste, ti prende all’improvviso, si annida dentro di te in maniera silenziosa ed è violento. Chi mi conosce, sa bene che sono stata sempre attenta a questo infido, invisibile e terribile virus. Non bisogna mai abbassare la guardia. Mascherine, distanziamento e tanta attenzione. Evitate assembramenti. Dopo ci sarà tempo per fare tutto e ritorneremo alla nostra amata vita. Grazie agli operatori sanitari che stanno facendo dei turni disumani e un lavoro silenzioso, in prima linea. Grazie a tutti coloro che, con una telefonata, hanno in qualche modo cercato di manifestarmi la loro vicinanza”.