COVID19 IN CAMPANIA: SCOPERTA UNA NUOVA VARIANTE

Grazie all’incessante opera di ricerca è stata accertata una nuova variante del COVID19 proprio in Campania. Ricercatori dell’Istituto Pascale, del Tigem (istituto di ricerca impegnato nell’ambito delle malattie genetiche rare) e dell’Istituto Zooprofilattico di Pozzuoli, hanno identificata una mutazione di quella che è stata definita “variante sudafricana” del virus. Il focolaio è stato circoscritto nella zona dell’agro nocerino-sarnese.

Lo “screening” condotto su oltre mille persone non ha però evidenziato positività da imputare alla predetta mutazione. Stando ai ricercatori non è stato accertato se la nuova variante comporti una similitudine con quella, cosiddetta, europea già combattuta con il vaccino. Al momento, come riferito dai ricercatori, il virus di questa variante è più resistente e scompare dopo una quindicina di giorni. Ancora una volta bisogna dare lustro alla Ricerca che riuslta essere l’unica speranza per combattere il COVID19 affinchè sia debellato del tutto, in modo che in ogni angolo del mondo la vita troni alla tranquillità e al continuo quotidiano avvicendarsi di rapporti umani, attvità produttive, per il benessere di ogni essere umano.