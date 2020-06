COVID 19. RITORNA L’INCUBO PER LA CAMPANIA

Dopo diversi giorni di relativa tranquillità torna l’incubo Covid19 in Irpinia. Una donna, infatti, è risultata positiva a Solofra. A renderlo noto il Sindaco Michele Vignola.

Quella di Avellino è stata una delle province della Campania maggiormente colpita dal Coronavirus, con alcune zone rosse che hanno generato non poche preoccupazioni nelle settimane scorse.

Nel bollettino emesso pochi minuti fa dalla Regione, in base ai dati forniti dalle Asl provinciali, emerge un nuovo caso positivo in Campania su un totale di 2683 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sale a 4614, su 258207 tamponi effettuati. Purtroppo oggi si registra anche un nuovo decesso in regione. Il totale dei morti dall’inizio del Coronavirus è di 431. I nuovi guariti sono 15. Complessivamente le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono 3925 in tutta la Campania.

“Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo del covid-19 – ha scritto il sindaco di Solofra Michele Vignola nel suo post – è emerso un nuovo caso positivo al virus nella nostra città. La nostra concittadina sta bene e non ha alcun sintomo. Come da prassi osserverà il periodo di quarantena insieme al marito sino al superamento della positività”. Il sindaco specifica poi che si tratterebbe di un caso isolato, visto che i parenti della donna non risultano positivi: “Sono stati già effettuati i tamponi su tutti i familiari ed hanno avuto esito negativo. Raccomandiamo tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al covid-19”.