Covid19. Letino verso la normalita’

Letino. Nella giornata di oggi, 20 maggio 2020, il giovane Sindaco Pasquale Orsi ha annunciato che sono risultati negativi anche gli ultimi tamponi effettuati domenica 17 maggio.

Il piccolo e suggestivo centro dell’Alto Casertano si avvia verso la normalita’.

Come si ricordera’ il Sindaco Orsi aveva voluto sottoporre a verifica ,attraverso i test rapidi , la sua cittadinanza , o almeno le categorie considerate più a rischio, senza attendere la comunicazione dell’Asl.

Il paese si era ritrovato isolato in seguito alla disposizione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva disposto la quarantena fino al 20 maggio per l’intera comunita’ composta da 680 persone.

All’attenzione dei sanitari vi sono al momento quelle persone poste in quarantena, almeno da una settimana, da giovedì scorso in particolare, e solo almeno 30 casi .Tra questi 30 sono compresi i 10 cittadini che hanno già fatto il tampone e che sono stati già dichiarati positivi. Vi sono anche i familiari di quest’ultimi e coloro che in qualche modo hanno avuto con loro contatti stretti. E poi ancora gli ultimi casi che in questi giorni sono emersi.

Questo, comunque, il risultato allo stato attuale: tutti i tamponi sono risultati negativi tranne uno, “ma si tratta di un caso già comunicato in precedenza – ha confermato il sindaco – con 12 casi di positività. L’unico caso di positività alla prima rilevazione della giornata di sabato, 16 maggio, lo abbiamo appurato solo domenica sera. Si è proceduto con i tamponi a tutti ed analisi sierologiche: ne sono stati effettuati su 350 cittadini residenti nella sola giornata di sabato, mentre solo tampone al resto della popolazione nella giornata di domenica”,

Pertanto, allo stato attuale, tutti i cittadini sono stati esaminati: 680 persone che abitano in paese, ma senza considerare quelli che vivono fuori. Dai tamponi sono stati esclusi i bambini piccoli o le persone anziane che sono allettate, vivono pertanto nella propria abitazione senza uscire di casa. Nella rilevazione non sono state conteggiate le persone per le quali già è stata disposta la quarantena: per loro, e parliamo di circa 30 cittadini, i tamponi saranno effettuati direttamente a casa propria.