Covid19. A Letino rimane un solo caso positivo

Letino. ” E’ stato un momento storico duro per tutti, anche perche’ venivamo gia’ da due mesi di chiusure, limitazione dei rapporti familiari e di amicizia. Ma nonostante cio’, anche questo periodo e’ finito “.

Queste le parole di Pasquale Orsi, Sindaco di Letino, che ieri, 16 giugno 2020, dalla sua pagina fb ha annunciato che al momento in paese risulta essere 1 SOLO CASO POSITIVO DI CORONAVIRUS.

Come si ricordera’, infatti, in data 16 maggio 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca dichiaro’ Letino ” zona rossa ” per la presenza di ben 17 casi positivi accertati.

La quarantena per l’intero paese dell’alto casertano e’ durata 15 giorni ed adesso, per fortuna, tutte le problematiche legate Covid19 volgono al termine.

” Il popolo letinese ha affrontato questo tremendo momento alla grande -ha concluso il Sindaco Orsi- Ha persino rafforzato il nostro orgoglio di appartenenza a questa comunita’”-