MONDRAGONE ZONA ROSSA: TUTTE LE FOTO-SOSPESI AD HORAS GLI ESAMI DI STATO

di FRANCESCO LARATTA

Mondragone. Nella giornata di ieri, 22 giugno 2020, la Dott.ssa Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha disposto ad horas la sospensione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 nelle istituzioni scolastiche site nel Comune di Mondragone fino a nuove disposizioni.

Il provvedimento ha come presupposto l’Ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale si dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per i residenti nei c.d. “Palazzi Cirio” siti nell’omonima area del Comune di Mondragone per motivi inerenti alla

tutela della sanità pubblica in seguito al riemergere dei focolai di covid19.

Come noto la zona rossa durera’ fino al 30 giugno ed in questo periodo saranno effettuati 70 tamponi ai residenti dei Palazzi Cirio.