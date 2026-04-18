Rilascio concessioni per fiere e mercati, buone notizie per gli ambulanti

Errico: ‘Risultato significativo che tutela la categoria e premia l’anzianità di servizio’

De Matteo: ‘Riconosciuta la professionalità di chi lavora nel settore da tanti anni’

Rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, strada in discesa per gli ambulanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accolto infatti tutte le istanze di Fiva Confcommercio. Nella definizione dei nuovi bandi, saranno previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento. Tra le novità quindi anche una serie di premialità per la categoria e il riconoscimento dell’anzianità per l’esercizio nell’impresa nel settore ambulante. ‘Si tratta di un risultato estremamente significativo – spiega il presidente nazionale di Fiva Confcommercio, Giacomo Errico – che giunge al termine di una lunga contrattazione e che consentirà di fornire elementi concreti di garanzia per una equa azione di salvaguardia delle attività. Il testo raggiunge infatti un punto di equilibrio tra le legittime esigenze degli operatori e i vincoli derivanti dalla normativa europea. Continueremo ad operare in stretta sinergia con il Mimit per il riconoscimento della professionalità di chi oggi è titolare di un posteggio nell’area mercatale’. La bozza del testo delle linee guida definitive, predisposte dal Ministero delle imprese, sarà prossimamente sottoposta all’esame della Conferenza unificata Stato-Regioni. ‘Questo traguardo, – è il commento di Vincenzo De Matteo, delegato regionale Fiva Confcommercio Campania e presidente provinciale Fiva Caserta – ottenuto tra tante difficoltà e grazie ad un impegno costante del presidente Errico e di tutta l’associazione, è un successo per gli operatori che non vedranno più messa in discussione la loro postazione di lavoro. Chi fa attività ambulante da tanti anni potrà ottenere infatti il rinnovo della licenza attraverso i bandi’.