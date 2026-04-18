Incendio all’ASL tempestivamente domato dai vigili del fuoco

Maddaloni (CE) – Una cicca di sigaretta che non viene spenta, materiale facilmente infiammabile nelle vicinanze, forti folate di vento ad alimentare il tutto. Tre elementi che combinati insieme danno vita facilmente ad un incendio.

Questo quanto accaduto intorno alle 13.00 nei pressi dei locali dell’ASL di via Napoli.

I residenti, tra cui persone anziane, allarmate dal fumo che si stava sviluppando, hanno chiamato i vigili del Fuoco che sono intervenuti rapidamente. Solo spavento ma nessun danno rilevante è soprattutto nessun problema per i residenti del palazzo in cui si trovano gli ambulatori.