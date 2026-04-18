Il Sogno in scena per aiutare i bambini del Burkina Faso

Torna in scena la compagnia teatrale “Il sogno” con una rappresentazione teatrale che, come ogni anno, ha lo scopo di raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Quest’anno tale manifestazione di natura benefica, sarà attuata per sconfiggere la Malattia Killer dei bambini in Burkina Faso, si svolgerà al Teatro Italia ad Acerra.

Cultura, tradizione e impegno sociale per due serate di solidarietà. L’appuntamento è per i giorni sabato 16 alle ore 20.30 e domenica 17 maggio alle ore 18.30 al teatro Italia per lo spettacolo E’ Morta ’A Dignità, vivace commedia in due atti scritta da Finisia Campana e portata in scena dalla Compagnia Teatrale Il Sogno, realtà ormai consolidata nel panorama artistico locale.

Lo spettacolo, interamente in lingua napoletana, propone una trama ironica e pungente, costruita attorno a personaggi vividi e situazioni paradossali. Il cast, composto da interpreti esperti e giovani talenti, dà vita a un mosaico umano ricco di sfumature: da Peppino interpretato da Ortensio Letizia alla stessa Finisia Campana nel ruolo di Rosa, passando per figure esilaranti come Giganta (Elsa Giordano) e Pollino (Francesco Salvato).

La regia è affidata a Benito Letizia, mentre la direzione artistica porta la firma dell’autrice.

Le due serate sono dedicate al progetto MK Onlus – Malattie Killer dei bambini, attivo in Burkina Faso. Una scelta che conferma la vocazione sociale della compagnia e la volontà di trasformare il teatro in uno strumento concreto di aiuto e sensibilizzazione.L’iniziativa è sostenuta da partner locali e associazioni, tra cui il Lions Club International, che ne condividono finalità e spirito. Il costo del biglietto è di € 10.

I dettagli ed i contatti per l’acquisto dei biglietti sono riportati nella locandina allegata.