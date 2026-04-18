Manzoni in corsia tra oculistica e neurologia

Liceo Biomedico Manzoni “in corsia”: neurologia, oculistica e corso BLS con i medici dell’AORN Caserta.

Il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano”, rinnova il proprio impegno nella formazione biomedica degli studenti, aprendo ancora una volta le porte alla medicina vissuta sul campo, quella che nasce dall’incontro diretto con la pratica clinica e con le sue responsabilità quotidiane.

L’appuntamento è fissato per martedì 21 aprile 2026 alle ore 9.15, nell’Aula Magna dell’istituto, con un’iniziativa dal titolo “Il Liceo Biomedico Manzoni in corsia: neurologia e oculistica – Corso BLS (Basic Life Support)”. Un titolo che sintetizza l’identità del progetto: non una lezione tradizionale, ma un’esperienza formativa immersiva che porta gli studenti dentro la realtà ospedaliera.

A dare avvio alla mattinata sarà il Dirigente scolastico Adele Vairo, che introdurrà il dialogo tra scuola e sanità, accompagnando gli studenti in un percorso di confronto diretto con i professionisti dell’AORN Caserta. Neurologia, oculistica, radiologia e medicina d’urgenza si intrecceranno in un racconto corale affidato ai professionisti dell’ospedale casertano, tra cui Stefania Miniello e Giovanni Piccirillo per l’area neurologica, Valerio Piccirillo per l’oculistica, Paola Gagliardi per la radiologia e Paolo Marino per il pronto soccorso. Un confronto che restituirà agli studenti la complessità, ma anche l’umanità, del lavoro ospedaliero quotidiano.

Il momento centrale sarà dedicato al Basic Life Support, con un focus operativo sulle manovre salvavita e sulle procedure da attivare in situazioni di emergenza. Un passaggio chiave che trasforma la conoscenza teorica in competenza concreta.

A coordinare l’iniziativa è la dottoressa Alessandra Alfieri, neurochirurgo dell’AORN di Caserta, insieme alle docenti Valentina Caso e Roberta Dosi, referenti del progetto Manzoni-Med.