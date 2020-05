Muore per Coronavirus una donna anziana di Pietravairano.

Si tratta della 44esima vittima del Covid19 in provincia di Caserta.

La donna, tuttavia, avrebbe conservato la residenza nel casertano, pur essendo da tempo domiciliata in provincia di Napoli. Circa un mese fa, era risultata contagiata al Covid con la situazione che si è aggravata fino al decesso.

Questi i dati in provincia di Caserta : 10 guariti in 24 ore, 1228 ( +22) persone in quarantena, mentre quelle in autoisolamento 3902 (+19).