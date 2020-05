COVID19: NetCom Group dona un sanificatore certificato all’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”

NAPOLI – Dopo l’accordo con il reparto di ematologia del Cardarelli di Napoli per la raccolta e donazione del sangue, di due settimane fa, l’azienda napoletana di ingegneristica, NetCom Group, venerdì 29 maggio 2020, ha donato all’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli un sanificatore NOCOTECH della OXY’PHARM certificato dal Ministero della salute e che grazie al suo intero spettro di efficacia (battericida, fungicida, sporicida e virucide) è efficace anche su Covid-19.

Nella mattinata di ieri presso l’Istituto Pascale è avvenuta la consegna da parte del vice presidente di NetCom Group, Guido Cristofaro nella mani del Direttore Generale della Fondazione, Attilio Bianchi.

«Ci siamo sentiti come azienda napoletana – spiega Cristofaro – di dover fare qualcosa per le aziende ospedaliere napoletane, visto ciò che loro hanno fatto per tutti noi in una situazione così complicata come quella della pandemia. Abbiamo saputo che l’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” necessitava di una strumentazione per la disinfezione ambientale ed abbiamo provveduto nel nostro piccolo a fornirli di tale apparecchiatura».

Alla consegna del sanificatore era presente anche il Direttore Amministrativo della Fondazione, Sergio Russo. La Direzione del “Pascale” ha voluto ringraziare calorosamente NetCom Group per il gesto e la disponibilità mostrata.