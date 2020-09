COVID19, OLTRE 200 POSITIVI IN TUTTA LA CAMPANIA

Sale il bilancio dei contagiati di coronavirus nelle varie province campane. Cerchiamo di tracciare un bilancio degli ultimi 9/10 giorni.

Altri 218 contagiati in Campania, 35 in più di ieri con 1.165 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale. Su 4.262 test, dunque, 218 sono risultati positivi con casi di rientro dalla Sardegna e altri di rientro dall’estero. Ecco un piccolo grafico esplicativo della situazione. Sarebbero stati effettuati meno test ma è aumentata la curva dei contagi

Tamponi del giorno: 4.353

Totale positivi: 8.128

Totale tamponi: 459.231

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Il covid19 è ben lontano da una risoluzione vicina. Cerchiamo di fare una ricostruzione di quanto sta accadendo soprattutto nella provincia di Caserta: a San marco Evangelista ci sarebbero dei mini focolai, 10 i contagiati tra cui 6 albanesi, 2 senegalesi, e altri 2 giovani che avrebbero contratto il virus di ritorno da una vacanza in Sardegna. A Casal di Principe ci sarebbero 20 contagiati, tra cui anche il Sindaco, Renato Natale. Molte le richieste di rinforzi nei vari comuni per quanto concerne le volanti di polizia e carabinieri.

Non mancano certo comportamenti irrispettosi e indisciplinati. Ad Aversa, molte persone soprattutto nei week end si sarebbero dileguate alla vista di pattuglie dei carabinieri, taluni adducendo anche argomentazioni strampalate e fuori luogo per evitare di sottoporsi a test e verifiche.

A San Cipriano d’Aversa la curva dei contagiati è salita a quota 23, con un aumento soprattutto negli ultimi giorni con nuovi casi che non hanno nessuna attinenza con i precedenti.

A Santa Maria a Vico, si parla di 9 positivi al covid-19. Nella Valle di Suessola ci sono 7 positivi ed un asintomatico, tra cui una coppia che si è sottoposta al ‘tampone’. A Macerata Campania ci sarebbero altri due positivi che però sono in isolamento.

Città “capofila” è Aversa, con 73 persone attualmente positive, quindi c’è Caserta con 63, infine a Lusciano (19), Teverola (16), Casapesenna (14), Frignano (13)

Sono ben 15 i nuovi casi di covid-19 fatti registrare nelle ultime ore anche in provincia di Napoli, nell’ area Nord. L’incremento più significativo si è registrato a Villaricca, con 11 contagiati nelle ultime 24 ore, con la curva dei contagi che di fatto è saluta a 23 il numero (comprensiva di tutti quelli attualmente positivi e asintomatici). Situazione preoccupante anche a Marano e ad Afragola, dove con uno e tre nuovi positivi, i contagi salgono rispettivamente a 15 e 24.