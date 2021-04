Covid19. Pronte 250.000 card che permetteranno di spostarsi liberamente

Sono prossime alla consegna ben 250.000 card che permetteranno ai cittadini campani che hanno completato il ciclo di vaccinazione di muoversi liberamente per il Paese.

A renderlo noto è stata l’ unità di crisi che entro il mese di maggio conta di consegnarne almeno un milione.

Saranno le varie Asl a consegnare le card in regione Campania che attesteranno l’ avvenuta doppia dose di vaccino. La consegna è già in atto e sarà distribuita in ordine di vaccinazione. Quindi prima il personale Medico-Sanitario e poi man mano tutti gli altri.– . La Regione intanto sta continuando a stampare le card perché ha l’obiettivo, entro la fine di maggio, di consegnarle direttamente negli hub vaccinali al momento delle somministrazioni della seconda dose.